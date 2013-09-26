Мурманський суд терміново пофарбують через увагу ЗМІ до активістів "Грінпіс"

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на FlashNord.

Рішення було прийнято через велику кількість коментарів щодо обшарпаного вигляду будівлі, з якої облупилася фарба.

На тему: У Росії українця з корабля Greenpeace залишили під арештом

«На всіх сайтах фотографії облупленої будівлі. Це ганьба. Неприпустимо, коли Мурманськ в інтернеті виглядає таким чином. Фасад будівлі буде відремонтовано до 100-річчя міста. Це сьогоднішнє рішення керівництва», - заявило джерело в адміністрації міста. Співрозмовник додав, що в ніч перед початком слухань співробітники комунальних служб здійснили прибирання території біля суду.

Процес над членами екіпажу криголама «Арктик Санрайз», які були затримані за звинуваченням у спробі захоплення нафтоплатформи «Прирозломна», почався сьогодні вранці. Всього перед судом повинні постати 30 осіб.

Як повідомляв УНІАН, суд Мурманська на 72 години продовжив термін затримання громадянина України Руслана Якушева – члена команди судна Грінпіс «Arctic Sunrise».

Про це власного кореспондента УНІАН у РФ повідомив тимчасовий виконувач обов`язків генерального консула України в Санкт-Петербурзі Олег Євдокимов.

«У справі нашого громадянина ухвалено рішення продовжити термін його затримання ще на 72 години», - сказав Євдокимов.

Він повідомив, що з відповідним клопотанням виступив захист Якушева, щоб мати час на збір додаткової інформації.

За його словами, таким чином у понеділок буде ухвалено остаточне рішення у справі громадянина України.

«Захист розраховує переконати владу РФ у невинуватості Якушева», - сказав він.

18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на платформу. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши у повітря неподалік криголама. Було затримано 30 осіб, у тому числі й іноземців, серед яких українець.

24 вересня Слідчий комітет Росії порушив щодо активістів «Грінпіс» справу про піратство.

Більшість іноземних громадян з числа команди Arctic Sunrise арештовано строком на 2 місяці.

Екологи протестують проти планів буріння в Арктиці. Територія навколо Північного полюсу повинна стати світовим заповідником, вважають у «Грінпісі».

Проект «Газпрому» в Баренцевому морі - перша спроба Росії почати видобуток нафти в цьому районі.