ДАІ Донецька просить водіїв завтра оминати «Донбас Арену»

20:39, 01 жовтня 2013
Суспільство
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ДАІ Донецька просить водіїв скорегувати свій маршрут руху через матч «Шахтар» - «Манчестер Юнайтед».

даі

Для забезпечення безпеки дорожнього руху й попередження транспортних заторів під час проведення завтра, 2 жовтня, футбольного матчу «Шахтар» (Україна) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) Державтоінспекція м. Донецька рекомендує всім власникам транспортних засобів наперед скорегувати свій маршрут руху в об'їзд центральної частини міста й вулично-дорожньої мережі, прилеглої до стадіону «Донбас Арена».

Про це УНІАН сьогодні повідомили в Управлінні ДАІ Донецька.

У Державтоінспекції зазначили, що за годину до початку матчу (початок матчу о 21.45 – УНІАН) рух автомобілів по всьому транспортному периметру, прилеглому до стадіону, буде частково обмежено.

У зв'язку з тим, що на час футбольного матчу на проїжджій частині, прилеглій до стадіону, паркується велика кількість автобусів, що прибувають із уболівальниками, водіям транспортних засобів необхідно вибирати швидкість руху з урахуванням значного зменшення пропускної спроможності дороги, дотримуватися дистанції та бічного інтервалу.

ДАІ нагадує водіям про необхідність забезпечення мінімальної швидкості при проїзді пішохідних переходів, а також по шляху проходження вболівальників-пішоходів і неухильного виконання вимог співробітників Державтоінспекції, своєчасного реагування на спеціальні звукові, світлові сигнали патрульних автомобілів і жестів регулювальників.

Державтоінспекція не рекомендує вболівальникам залишати транспортні засоби без нагляду. Безпечніше залишити автомобілі на час матчу на стоянках, що охороняються.

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