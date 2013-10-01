ДАІ Донецька просить водіїв завтра оминати «Донбас Арену»

Для забезпечення безпеки дорожнього руху й попередження транспортних заторів під час проведення завтра, 2 жовтня, футбольного матчу «Шахтар» (Україна) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) Державтоінспекція м. Донецька рекомендує всім власникам транспортних засобів наперед скорегувати свій маршрут руху в об'їзд центральної частини міста й вулично-дорожньої мережі, прилеглої до стадіону «Донбас Арена».

Про це УНІАН сьогодні повідомили в Управлінні ДАІ Донецька.

У Державтоінспекції зазначили, що за годину до початку матчу (початок матчу о 21.45 – УНІАН) рух автомобілів по всьому транспортному периметру, прилеглому до стадіону, буде частково обмежено.

У зв'язку з тим, що на час футбольного матчу на проїжджій частині, прилеглій до стадіону, паркується велика кількість автобусів, що прибувають із уболівальниками, водіям транспортних засобів необхідно вибирати швидкість руху з урахуванням значного зменшення пропускної спроможності дороги, дотримуватися дистанції та бічного інтервалу.

ДАІ нагадує водіям про необхідність забезпечення мінімальної швидкості при проїзді пішохідних переходів, а також по шляху проходження вболівальників-пішоходів і неухильного виконання вимог співробітників Державтоінспекції, своєчасного реагування на спеціальні звукові, світлові сигнали патрульних автомобілів і жестів регулювальників.

Державтоінспекція не рекомендує вболівальникам залишати транспортні засоби без нагляду. Безпечніше залишити автомобілі на час матчу на стоянках, що охороняються.