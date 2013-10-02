Експерт розповів, як посилити довіру українців до гривні

Таку думку висловив перший заступник голови правління банку "Контракт" Павло Крапівін в ефірі Першого ділового каналу.

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"Якщо би ми, коли тільки почали говорити про курсовий коридор, а це було весна-літо 2008 року, реалізували його, у нас би не було проблем з доларизацією. Чому потрібно забороняти, якщо можна елементарно виростити впевненість у національній валюті. І люди самі відмовляться від долара, євро, російського рубля", - сказав Крапівін, пише Gazeta.ua.

Однак, зазначив він, влада все робить діаметрально протилежно.

"Всі рішення - заборонні. Паспортизація, обмеження розрахунків готівкою - все це веде до зростання невпевненості населення у тому, що національна валюта і завтра буде стабільною", - зазначив Крапівін................