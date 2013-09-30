Девальвація гривні найближчим часом не передбачається – НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Сергій Мамедов.

Банкір пояснив тенденцію до підвищення ставок за депозитами на банківському ринку сезонним явищем, оскільки банкам необхідні додаткові ресурси для нарощування обсягів кредитування, що традиційно зростає восени.

«З курсом у найближчій перспективі нічого не трапиться. Немає таких чинників, які можуть вплинути в той чи інший бік. Я б рекомендував громадянам розміщувати кошти в гривні на тривалий період», - сказав банкір. Як ілюстрацію Мамедов навів приклад минулого року, коли вкладники змогли істотно наростити свої заощадження, розміщуючи гривню на довгострокові вклади.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,1895/8,1925 грн/дол. проти 8,1245/8,1270 грн/дол. 30 серпня.

У серпні 2013 року сума купівлі валюти населенням на готівковому ринку на 136,2 млн. дол. перевищила суму її продажу після зворотної тенденції чотири місяці поспіль у квітні-липні поточного року.

За прогнозами експертів, середній курс продажу готівкового долара до кінця року може становити від 8,30 до 8,50 грн/дол., що обумовлено обмеженими обсягами залучення валютних кредитів і зниженням золотовалютних резервів Нацбанку, які в серпні знизилися на 4,7%, - до 21,652 млрд дол.

У той же час, Нацбанк продовжує проводити послідовну політику, спрямовану на дедоларизацію економіки країни. Так, постановою №365 від 16 вересня регулятор зобов'язав банки зараховувати банківські перекази в іноземній валюті в межах України на рахунки одержувачів у гривнєвому еквіваленті. Також з 30 вересня регулятор третій раз у поточному році підвищив норми обов'язкового резервування за коштами в іноземній валюті.

Нагадаємо, що вимоги Нацбанку щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки резидентів від зовнішньоекономічних контрактів (постанова НБУ №164) і обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними торговельними операціями до 90 календарних днів (постанова НБУ №163) продовжено до 19 жовтня.