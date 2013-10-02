В Одеській області берег моря вкрився чорною масою (відео)

В околицях почали поширюватися чутки про скидання в море каналізаційних стоків, проте в ДСНС повідомили, що маса складається з зогнилих водоростей, передає Сегодня.

«Ми перевірили повідомлення місцевих жителів і визначили, що на берег викинуло велике скупчення водоростей. Таке іноді трапляється. Зазвичай вони гниють у морі, а зараз шторми прибили їх до берега. Нічого страшного в цьому немає. Через пару днів їх знову понесе в море», - заявили виданню в прес-службі ДСНС Одеської області.