В обіг введено здешевлені 50-копійчані монети

З 1 жовтня в обіг введені монети номіналом 50 копійок з низьковуглецевої сталі з гальванічним покриттям. До цього часу для карбування використовувалися заготовки зі сплаву алюмінієвої бронзи.

У всьому світі основною передумовою зміни матеріалу заготовок є поєднання технологічного та економічного ефекту. Використовуючи новітні технології при виготовленні заготовок і карбуванні монет, потрібно зменшувати вартість матеріалу шляхом відмови від кольорових металів і сплавів, вартість яких на міжнародному ринку зростає. Відповідно, це призводить до збільшення собівартості розмінних монет.

У НБУ відзначають, що використання нового матеріалу не впливає на термін обігу розмінних монет та їх захищеність від підробки.

Станом на 01.09.2013 в обігу перебувало 1 013 023 тис. шт. 50-копійчаних монет на суму 506 512 тис. грн.

Як пояснив директор Генерального департаменту регулювання грошового обігу Національного банку України Віктор Нестеренко, монети старого зразка вилучатися з обігу не будуть.