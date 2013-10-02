Третина українців давала хабарі за послуги ДАІ - опитування

Про це про повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН експерт Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова, посилаючись на результати проведеного опитування.

Вона презентувала збірник «Адміністративні послуги ДМС та МВС: аналіз правових засад надання та результати соціологічного дослідження». Видання підготовлено експертами Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів та Харківського інституту соціальних досліджень.

Колоколова наголосила, що 12% опитаних вважають, що існує корупція при отриманні адміністративних послуг в Міністерстві внутрішніх справ України та Державній міграційній службі, тобто саме стільки опитаних вважають хабар найбільш поширеним та найбільш ефективних способом оформлення документів.

За її словами, серед найбільш корумпованих послуг у міліції є послуги ДАІ з реєстрації і перереєстрації транспортних засобів - 28,8%. Така кількість опитаних повідомила, що давала хабарі за ці послуги.

На тему: Чи даєте хабарі ДАІ?

Колоколова повідомила, що кожен п’ятий респондент (17%) повідомив, що давав хабар за оформлення та видачу закордонного паспорта.

За її словами, є суттєві регіональні відмінності у ставленні до хабарів як до ефективного шляху отримання адміністративних послуг. Вона зазначила, що «найбільше респондентів, хто йде таким шляхом, виявлено у Львові - кожен п’ятий - 20,7%, у Миколаєві - 17,8% та у Харкові - 17%. Менше за інші регіони цей шлях обирають, як ефективний, жителі Луганська - 3%.

Колоколова повідомила, що опитування проходило в липні-серпні 2013 року. Було опитано 3000 респондентів-споживачів послуг в 10 обласних центрах України: Сімферополі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Києві, Луганську, Луцьку, Львові, Миколаєві, Харкові, Чернігові. Похибка опитування в рамках 3%.