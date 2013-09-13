Міністр оборони визнає, що проблема корупції в ЗСУ існує

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони, про це він сказав сьогодні під час засідання Спільного координаційного комітету щодо діяльності іноземних радників при Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗС України.

«За період своєї діяльності на посаді міністра оборони я проаналізував ситуацію у підпорядкованому відомстві і зробив висновок, що, на жаль, проблема корупції у Збройних силах існує», - заявив Лебедєв, підкресливши, що з нею необхідно боротися, використовуючи, окрім іншого, і світовий та європейський досвід, в тому числі досвід країн НАТО.

«Тому ми запрошуємо до співпраці іноземних радників при Міністерстві оборони та Генеральному штабі Збройних сил України, – додав він.

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За словами міністра оборони, «для нас важливий іноземний досвід, по-перше, з питань закупівель майна. Тобто, щодо питань прозорості проведення закупівель на потреби Міноборони, низької ціни, хорошої якості. Введення електронної системи закупівель, з метою виключення впливу людського фактора. По-друге, це контроль за майном та боєприпасами, пально-мастильними матеріалами в період реформування. По-третє, що стосується питань стосовно надлишкового військового майна, військових містечок, будівель, військового майна та техніки, які вивільняються в результаті реформування. Четверте - це проведення профілактичних заходів для попередження фактів злодійства, розкрадання та корупції серед особового складу».

Також він підкреслив, що Міноборони України зацікавлене в підтримці відвідування українськими спеціалістами інших країнах щодо вивчення на місцях досвіду антикорупційних заходів.