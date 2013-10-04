У Кабміні планують посилити податок на розкіш - ЗМІ

Міністерство доходів і зборів у ході доопрацювання проекту закону про введення з 2014 року податку на багатство вирішило ще більше посилити оподаткування операцій з цінними паперами.

Як повідомило "Комерсанту" джерело в уряді, під додаткове оподаткування підпадуть фізичні та юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти, які володіють в Україні корпоративними правами, цінними паперами, а також внесками до статутних капіталів господарських товариств.

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Йдеться про публічні та приватні акціонерні товариства, повні, командитні, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Власники таких активів на суму понад 1 тис. мінімальних зарплат (1,147 млн грн) або беруть участь в капіталі на таку ж суму повинні будуть щорічно платити податок до держбюджету у розмірі 3% від оціночної вартості таких активів.

Необхідність такої ініціативи в міністерстві пояснюють соціальною справедливістю. "Люди, які декларують внески до статутного фонду, але не показують джерела доходу - це те питання, яким потрібно займатися. Коли ми порівнюємо бази даних засновників фізосіб та їх внески із задекларованими ними доходами, звичайно ж, виникають питання. І таких людей досить багато" , - розповів міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Втім, пан Клименко не зміг назвати розмір очікуваних надходжень до бюджету від введення такого податку. "Сьогодні ми говоримо про принципи, а не про те, що ми щось зробимо і отримаємо мільйон. Ми будуємо систему, яка буде соціально справедлива, щоб завтра нам не сказали, що тут несправедливість", - відповів він. Цей податок є частиною податку на розкіш (також стягуватиметься з квартир, будинків, автомобілів, яхт, літаків, вертольотів, антикваріату), надходження від якого повинні скласти 500 млн грн на рік.