Експерт каже, що податок на розкіш - просте загравання багатих із бідними

Таку думку в статті для ZN.UA висловив екс-директор генерального економічного департаменту Національного банку України (НБУ) Ігор Шумило, коментуючи заяви уряду про те, що потрібне МВФ підвищення тарифів на газ вигідне бідним і відбуватиметься винятково за рахунок багатих.

"Продовжується загравання з малозабезпеченим населенням щодо тарифів на газ, електроенергію, житлово-комунальні послуги, соціальні пільги. Оскільки є чітке розуміння, що подальше обкрадання бідних (а це практично більшість населення) за шаленого збагачення маленької купки "своїх" може швидко привести до соціального вибуху. Разом з тим державна машина абсолютно не готова до кардинальної зміни соціальної політики з перерозподілу десятків мільярдів гривень, які зникають в безодні "Нафтогазу", нібито на користь незахищених верств населення", - відзначив І.Шумило.

Він вважає, що влада не готова принести в жертву свої бізнес-інтереси. «Тільки інтереси простих людей, чужих чи не настільки "своїх" бізнес-груп», - додав І.Шумило.

"Зрозуміло, що влада готова і на деякі зміни. Особливо якщо вони не зачіпають найближчого кола, б'ють по чужих (зокрема й олігархах), є добрим кийком для більш-менш своїх (те саме трансфертне ціноутворення)", - додав експерт.

Він припустив, що на уряд чекають складні переговори з МВФ і ще складніше узгодження у владній команді.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що тарифи на газ в Україні можуть бути підвищені лише для багатих верств населення.