По всій Україні оголошено штормове попередження

4-6 жовтня по всій країні оголошено штормове попередження. У низці регіонів пройдуть дощі, а швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зокрема, у Києві та області найближчими днями очікуються заморозки до -2, повідомляє Комсомольская правда.

У південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській і Кіровоградській областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, вночі на сході країни місцями сильний дощ з мокрим снігом.

4-6 жовтня вночі в Україні, крім узбережжя морів, заморозки в повітрі 0-3 градусів, на поверхні грунту до 6 градусів.

Раніше синоптики обіцяли, що потепління прийде ближче до вихідних і навіть запевнили, що бабине літо настане з 8 жовтня. Однак відучора погода в країні погіршилася. У Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях випав сніг. У Херсоні добу лив холодний дощ.