Метеорологи обіцяють прохолодне "бабине літо" наступного тижня
Ясна погода може протриматися до десяти днів.
Вже наприкінці тижня погода почне покращуватися і з 8 жовтня розпочнеться «бабине літо», повідомив Радіо «Свобода» головний метеоролог України Микола Куйбіда.
«Ми матимемо по всій Україні суху погоду, достатньо багато сонця. Температурний режим піде поступово вгору і наприкінці наступного тижня температура повітря може досягнути – 14, 19, а місцями й 20 градусів тепла», – сказав Куйбіда.
За прогнозами Українського гідрометцентру, хороша погода може протриматися до десяти днів.
Зараз у Криму, в південних і східних областях йдуть «надзвичайно інтенсивні дощі». Куйбіда запевнив, що метеорологи заздалегідь попереджали про такі несприятливі умови у цих регіонах.
«Дощі закінчаться й з 5 жовтня на Україну почне поширюватися більш тепле повітря із західної Європи. І вже з 8-го числа температура повітря в денні години буде високою», – розповів керівник метеорологічної служби України.
Як повідомляв УНІАН, в Україні скоро може піти сніг.