Ахметов завершив покупку "Укртелекому"

Найбільша холдингова компанія України - група СКМ, власником якої є найбагатший українець Рінат Ахметов, завершила операцію з придбання національного оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком», говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, операція завершена купівлею-продажем 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права «ЄСУ» (Україна). У свою чергу, «ЄСУ» володіє 92,79% акцій «Укртелекому» (Україна).

«СКМ має в своєму розпорядженні ресурси і досвід, щоб забезпечити необхідні темпи розвитку і потрібний бізнесу обсяг інвестицій для зростання», - сказав управляючий директор SCM Advisors (UK) Limited – дочірньої компанії групи СКМ, яка виступила радником з операції, Ілля Архипов.

У повідомленні прес-служби СКМ також наголошується, що у фокусі «Укртелекому» буде подальший розвиток послуг широкосмугового доступу до Інтернет і посилення орієнтації бізнесу на клієнта.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2013 року Антимонопольний комітет України дозволив SCM Financial Overseas Limited, що входить до складу групи компаній СКМ Ріната Ахметова, викупити пакет акцій компанії Ua Telecominvest Limited, що дозволило одержати опосередкований контроль над монополістом ринку фіксованого зв'язку — "Укртелекомом".

3 червня група СКМ і група EPIC підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії Ua Telecominvest Limited (Кіпр), якій належать корпоративні права компанії «ЄСУ» (Україна).

Компанія «SCM Financial Overseas Limited» - холдингова компанія, яка разом з іншими суб'єктами господарювання входить до складу групи компаній СКМ Ріната Ахметова. До її складу входить також група компаній VEGA, яка представлена на ринку фіксованого зв'язку та Інтернету.

До складу групи VEGA входять: «Фарлеп-інвест», «АТ-Зв'язок», «МИР», «ЦСС», які, зокрема, надають послуги місцевого телефонного зв'язку і на умовах міжоператорських договорів послуги міжнародного і міжміського телефонного зв'язку.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, який налічує більш як 9,4 млн. абонентів. Компанія також є лідером ринку Інтернет (більш як 1,4 млн. абонентів). Одночасно «Укртелеком» є оператором зв'язку третього покоління, надаючи ці послуги через компанію "ТріМоб".

За підсумками минулого року «Укртелеком» займав третю позицію на ринку телекомунікацій України з доходом більш як 8,2 млрд грн.