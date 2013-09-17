АМКУ дозволив компанії Ахметова взяти під контроль Укртелеком

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

"Антимонопольний комітет України надав компанії SCM Financial Overseas Limited дозвіл на придбання акцій компанії Ua Telecominvest Limited. Внаслідок концентрації SCM Financial Overseas Limited опосередковано одержить контроль над акціонерним товариством Укртелеком", - сказано в повідомленні.

При цьому Антимонопольний комітет при розгляді справи встановив, що купівля компанією SCM Financial Overseas Limited національного оператора - компанії «Укртелеком» - не означає встановлення монополії на ринку фіксованого зв'язку й надання послуг Інтернету.

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«Враховуючи оцінку НКРЗ, думки більшості учасників ринків телекомунікацій і експертів, а також загальносвітову тенденцію розвитку ринку телекомунікацій, комітет встановив, що концентрація не тягне за собою монополізації або суттєвого обмеження конкуренції на ринках надання послуг фіксованому телефонному зв'язку, послуг доступу до мережі Інтернет і послуг надання в користування каналів зв'язку", - сказано в повідомленні.

Водночас АМКУ зазначив, що купівля СКМ «Укртелекому» дозволить зберегти існуючу інфраструктуру компанії, а також залучити інвестиції для її модернізації.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня група СКМ і група EPIC підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права ТОВ «ЕСУ» (Україна).

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У свою чергу, «ЕСУ» володіє 92,79% акцій «Укртелекому» (Україна), найбільшого українського гравця фіксованого зв'язку, а також оператора мобільної мережі 3G.

Група СКМ повинна була стати власником компанії UA TELECOMINVEST LIMITED і, відповідно, отримати контроль над 92,79% акцій «Укртелекому», після отримання всіх необхідних дозволів, зокрема від антимонопольних органів.

Пізніше керівний директор SCM Advisors Ілля Архипов заявив, що СКМ готовий активно розвивати «Укртелеком» та інвестувати в розвиток оператора.

Компанія «SCM FINANCIAL OVERSEAS LIMITED» - холдингова компанія, яка разом з іншими суб'єктами господарювання входить до складу групи компаній СКМ Ріната Ахметова. До її складу входять група компаній VEGA, яка представлена на ринку фіксованого зв'язку та Інтернету.

До складу групи VEGA входять: ПАТ «Фарлеп - Інвест», ЗАТ «АТ-Зв‘язок », ЗАТ «МИР», ТОВ «ЦСС», які, зокрема, надають послуги місцевого телефонного зв'язку й на умовах міжоператорських договорів послуги міжнародного та міжміського телефонному зв'язку .

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, який налічує понад 9,4 млн абонентів. Крім того, компанія також є лідером ринку інтернету (понад 1,4 млн абонентів).

Водночас «Укртелеком» також є оператором зв'язку третього покоління, надаючи ці послуги через компанію «ТриМоб».

За підсумками минулого року «Укртелеком» займав третю позицію на ринку телекомунікацій України з доходом у 2012 році понад 8,2 млрд грн.