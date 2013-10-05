Завтра в Україні без опадів, подекуди приморозки

Вітер північний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-4° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°; температура вдень у східних, Дніпропетровській, більшості південних областей та у Криму 4-9° тепла, на решті території 8-13°, на заході до 16° (на високогір'ї Карпат і в горах Криму вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла).

У Києві та області у неділю - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

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Температура по області вночі 1-4° тепла, на поверхні грунту та подекуди в повітрі приморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

6-7 жовтня в Україні на поверхні грунту та подекуди у повітрі очікуються приморозки 0-5°.