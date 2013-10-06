Сьогодні в Україні святкують День вчителя

Освітян зі святом привітав Президент України Віктор Янукович - текст привітання розміщено на сайті голови держави.

Президент у своєму привітанні наголосив, що бути Вчителем це покликання, яке супроводжується щоденною наполегливою працею та самопожертвою.

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«Ми йдемо шляхом масштабних реформ освітянської галузі, за мету ставимо створення належних умов для життя і діяльності тих, на кого покладено відповідальну місію формування у дітей та молоді патріотизму, високої громадянської свідомості та людських чеснот, які є основоположними для сильної демократичної держави і духовно багатого, культурно розвиненого суспільства», - підкреслив Президент.

Він висловив переконання, що, примножуючи здобутки вітчизняної освіти, освітяни «сприятимуть вихованню гідного покоління, здатного продовжити розбудову незалежної країни», а знання, досвід та мудрість освітян «стануть запорукою кращого майбутнього».

Крім того, Президент побажав, аби любов і вдячність вихованців додавали освітянам сил та натхнення, а просвітницька діяльність завжди була щедрою на позитивні результати.

Довідка. Свято працівників освіти було започатковано ще в СРСР у 1965 році. В сучасній Україні свято встановлено Указом Президента України «Про День працівників освіти» від 11 вересня 1994 року № 513/94. Відзначається у першу неділю жовтня. Крім України, цього дня святкують вчителі у Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Молдові.