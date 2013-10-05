У Раді порахували, скільки треба коштів, щоб підвищити статус вчителя

19:56, 05 жовтня 2013
Суспільство
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Якщо орієнтуватися на європейське співтовариство, то працівники освіти за рівнем доходів та соціальним статусом повинні належати до середнього класу і посадовий оклад вчителя повинен бути не нижчим від рівня середньої зарплати в промисловості

Школа

Для підвищення соціального статусу вчителя потрібно повернути до ст. 57 Закону "Про освіту" норму, відповідно до якої посадовий оклад вчителя повинен бути не нижчим від рівня середньої заробітної плати в промисловості, для чого в бюджеті не вистачає 58 млрд грн, пише у статті для ZN.UA голова комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Лілія Гриневич.

"Ми внесли законопроект, яким пропонується повернути зазначені державні гарантії для працівників освіти. За оцінками Міністерства фінансів, для реалізації цієї норми не вистачає 58 млрд грн", - зазначила Лілія Гриневич.

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Для реалізації норми потрібно розробити програму поступового підвищення оплати праці до визначеного законодавством рівня з чіткими термінами, яка повинна супроводжуватися підвищенням рівня кваліфікації педагогічних працівників.

"Високий рівень кваліфікації і тривалість професійного досвіду повинні істотно впливати на рівень оплати праці. В такому випадку вчитель буде реально мотивований розвинути свою професійну майстерність", - підкреслила Гриневич.

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