Завтра в Україні потеплішає

Про це УНАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, 5-10 м/с.

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Нічна температура становитиме 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 1-6° морозу; денна температура становитиме 12-17° тепла, на Закарпатті 18-20°, у східних областях, в Криму та Приазов'ї 8-13°.

У Києві та області опадів не передбачається. На Київщині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла. У м. Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.