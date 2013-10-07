До кінця тижня в Україні буде тепло і сухо

Тепла й суха погода збережеться в Україні цього тижня – 7-13 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Протягом цього тижня тепле повітря пошириться на всю територію України. Таким чином, на всій території країни поступово вирівняється температурний режим. Зокрема, максимальна температура становитиме від +12-17 градусів», - заявив Кульбіда.

На півдні й заході країни, за його словами, протягом цього тижня очікується температура до +20 градусів.

Кульбіда уточнив, що 7-13 жовтня істотних опадів в Україні не очікується.

«Також не прогнозуються якісь небезпечні погодні явища. Але вже 16 жовтня по території України може пройти атмосферний фронт, тому в країні можливі незначні опади й зниження температурного режиму», - додав директор Укргідрометцентру.

Як повідомлялося, раніше синоптики попереджали, що 7 жовтня на всій території України на поверхні грунту й місцями в повітрі спостерігатимуться заморозки 0 - +5 градусів.