Міліцію викрили у численних порушеннях прав неповнолітніх

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це поінформував заступник начальника Головного управління захисту прав і свобод дітей Михайло Кунденко.

«З метою належного виконання взятих на себе Україною міжнародних зобов’язань у частині забезпечення дітям особливого піклування та допомоги з боку держави у минулому році в структурі Генеральної прокуратури було утворено управління захисту прав і свобод дітей. Відповідні підрозділи створені також в прокуратурах регіонів», – нагадав прокурор.

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За його словами, упродовж поточного року стосовно неповнолітніх органами внутрішніх справ складено майже 20 тисяч протоколів про вчинення адміністративних правопорушень. Найбільше - у Донецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській та Луганській областях. Понад 10 тисяч дітей доставлялись в органи внутрішніх справ. Більше ніж дві третини протоколів складено за куріння підлітками тютюнових виробів у заборонених місцях - 48%, розпивання спиртних напоїв або появу у п’яному вигляді у громадських місцях - 25%.

«Єдиним органом уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення вчинені неповнолітніми є суди» - зазначив Кунденко.

Прокурор підкреслив, що правоохоронні органи мають суворо додержуватись вимог чинного законодавства при притягненні дітей до адміністративної відповідальності.

«Перевірками встановлено численні порушення з боку органів внутрішніх справ прав неповнолітніх при притягненні до адміністративної відповідальності», - повідомив він.

За його словами, у кожному другому регіоні, працівниками міліції допускаються порушення прав дітей при їх доставлянні та адміністративному затриманні.

«Так, особистий огляд дітей та їх речей проводиться за участі лише одного понятого, понятих різної статі або взагалі без них. В окремих випадках у якості понятих залучаються працівники органів внутрішніх справ. Такі порушення виявлено у Вінницькій, Запорізькій та Луганській областях», - зазначив заступник начальника Головного управління.

Також працівниками органів внутрішніх справ проводиться дактилоскопіювання доставлених та затриманих у адміністративному порядку неповнолітніх за відсутності для цього будь-яких правових підстав.

«Крім того, працівниками міліції складаються протоколи стосовно підлітків, які на момент вчинення правопорушення не досягли 16-річного віку, з якого настає адміністративна відповідальність», - повідомив Кунденко та додав, що такі порушення законодавства встановлено у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Запорізькій та Львівській областях.

Майже в кожному регіоні виявлено порушення вимог щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, виключно у судовому порядку. За втручання прокурорів з цих підстав упродовж поточного року скасовано 28 незаконних постанов працівників органів внутрішніх справ у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Львівській, Тернопільській та Харківській областях.

Поширені випадки порушення прав дітей внаслідок складання протоколів про адміністративні правопорушення за відсутності події чи складу правопорушення або за малозначними фактами.

Прокурори регіонів реагували на порушення прав дітей при притягненні їх до адміністративної відповідальності, у тому числі які допускалися під час судового розгляду справ. Здебільшого такі порушення пов’язані з застосуванням судом адміністративних стягнень та заходів впливу, не передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Найбільше таких порушень виявлено в АР Крим, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

«За результатами проведених перевірок на усунення виявлених порушень закону внесено 253 документи реагування, за наслідками розгляду яких 164 службові особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності, оскаржено 63 судових рішення, скасовано 21 незаконну постанову про притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності, поновлено права 84 підлітків. З метою усунення системних порушень законодавства про адміністративні правопорушення в діяльності органів внутрішніх справ Генеральною прокуратурою України до Міністерства внутрішніх справ України внесено подання», - підсумував Кунденко.