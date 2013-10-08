МВС зняли соціальну рекламу про Беркут (відео)

Міністерство внутрішніх справ України зняло соціальний відеоролик про роботу спецпідрозділу «Беркут». Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков, головний лейтмотив ролика соціальної реклами, розробленого УЗГ МВС, – побачити роботу спецпідрозділу зсередини, очима самих спецпризначенців.

За словами Бурлакова, у відеоматеріалі герої розповідають про роботу беркутівця, їхні основні завдання та ставлення родини до їхньої професії.

«Правоохоронці підкреслюють, що вони приходять на службу з охорони правопорядку виключно за покликанням і працюють, не зважаючи на всі складнощі служби. Особливо їм важко, коли доводиться працювати на масових заходах, адже тут треновані бійці «Беркуту» не застосовують силу. Їхнє завдання – не допустити зіткнень громадян та кровопролиття, тому правоохоронці виконують роль «живої стіни». Але при затриманні злочинців щоденні виснажливі тренування дають результат», - йдеться у повідомленні.

Бурлаков зазначив, що ставлення українського суспільства до бійців спецпідрозділу – неоднозначне, адже багато інформації про їхню роботу навмисно перекручується окремими політиками. «Тож, не слід забувати, що основне завдання «Беркута» – затримання озброєних зловмисників. Щодня сотні спецпризначенців, виходячи на патрулювання вулиць, ризикують життям заради безпеки громадян», – наголосив Бурлаков.

Ролик направлений до редакцій 14 центральних вітчизняних телеканалів, йдеться в повідомленні.