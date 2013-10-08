Сьогодні можна буде спостерігати зорепад

Сьогодні, 8 жовтня, можна буде побачити перший осінній зорепад. Астрономи говорять, що феєрію влаштують зірки із сузір'я Дракона, розташованого між Великою і Малої Ведмедицями.

"Максимальний потік при ясному небі можна буде побачити після 22.00, - повідомила кореспонденту "Комсомольської правди" в Україні" лектор Дніпропетровського планетарію Анастасія Пономарчук. - Випромінювання перебуватиме в "голові" Дракона - біля найяскравішою його зірки Етамін, помаранчевого гіганта, розташованого в 148 світлових роках від Землі. Не турбуйтеся - до нашої планети нічого не долетить".

За словами Пономарчук, зараз спостерігається зростаючий молодий Місяць, і є всі шанси розглянути зорепад.

"Що стосується останнього зорепаду, то він був у серпні - тоді ми спостерігали Персеїди", - пояснила Пономарчук.