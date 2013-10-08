У мера Трускавця забрали службове авто

Виконком Трускавецької міськради зобов'язали повернути службовий автомобіль Toyota Avalon його власнику. Машина належить Трускавецькому комунальному підприємству, яке збанкрутувало. Як повідомляють "Наші гроші. Львів", зараз виконавча служба займається ліквідацією його майна.

Машина обійшлася бюджету Трускавця в 214 тисяч гривень. "Тойота" значилася на балансі підприємства, а міськвиконком орендував її всього за 1 гривню на рік.

У березні цього року ліквідатор підприємства звернувся до виконавчого комітету Трускавця з вимогою повернути автомобіль, однак реакції не було. Справу передали до суду, який в кінці липня зобов'язав виконком віддати автомобіль.

У зв'язку з тим, що договір про оренду автомобіля дійсний до 1 липня 2014 року, юристи мерії оскаржили це рішення у Львівському апеляційному господарському суді. Але суд не вважав цей аргумент достатньо вагомим і залишив у силі рішення першої інстанції. Тому меру Трускавця доведеться віддати автомобіль, який реалізують для покриття частини боргів комунального підприємства.