Українські експортери та імпортери будуть захищені законами ЄС

Мідоходів розробляє таку нормативну базу про функціонування інституту уповноважених економічних операторів (суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які зможуть за спрощеною системою розмитнювати свої товари), щоб підприємства, які отримають в Україні відповідний статус, користувалися відповідними преференціями і в країнах Євросоюзу. Про це розповів міністр доходів і зборів Олександр Клименко під час круглого столу, присвяченого зовнішній торгівлі України та перспективам підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

«Уряд і Міністерство доходів і зборів напрацьовують необхідні документи, щоб інститут уповноваженого економічного оператора запрацював в Україні. Але важливо, щоб він приймався в Євросоюзі, а уповноважений економічний оператор з ЄС міг працювати на теренах нашої держави. Ми працюємо над синхронізацією відповідних регламентів», - зауважив урядовець. О. Клименко висловив впевненість у тому, що це дасть додатковий імпульс зовнішній торгівлі України та дозволить більшою мірою використати потенціал нового Митного кодексу.

Водночас глава Міндоходів підкреслив, що норми щодо лібералізації митного режиму (в частині скорочення кількості необхідних документів, зменшення часу на проходження митних процедур) і т.д. вже активно імплементовуються. Ще більше якість цього процесу має підвищити застосування різноманітних автоматизацій них систем, які мають не просто зробити розмитнення товарів більш зручним і оперативним, але й мінімізувати людський чинник та корупційні ризики.

«Ми вводимо скануючи системи на Одеській митниці, запустили GPS-замки щодо транзиту і т.д. Думаю, до 1 січня 2015 р. подібні технології охоплять 100% митних постів, а не працюватимуть як пілотні проекти», - зауважив міністр.

Нагадаємо, що в проекті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС окремий акцент зроблений на намірі щодо взаємного визнання сторонами статусу уповноважених економічних операторів.