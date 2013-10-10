СБУ встановила особу чоловіка, який підірвав себе на кордоні

10:57, 10 жовтня 2013
Суспільство
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Служба безпеки України встановила особу порушника кордону, якйи підірвав себе в пункті пропуску «Бачвіськ» у Сумській області на українсько-російському кордоні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови СБУ Петро Шатковський.

Він зазначив, що наразі уточнюються деталі події. «Обставини події багато в чому прояснено. Найближчим часом громадськість буде поінформована», - сказав Шатковський.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 жовтня в пункті пропуску «Бачівськ» Сумської області підірвав себе порушник кордону. В результаті інциденту він загинув. Двох прикордонників було поранено і в тяжкому стані госпіталізовано. Після цього Державна прикордонна служба України перевела охорону українсько-російської ділянки кордону в посилений режим.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст.15, 115 п.5 (замах на вбивство), ст.201 (контрабанда), ст.358 (підробка документів, використання підроблених документів), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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