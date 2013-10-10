СБУ встановила особу чоловіка, який підірвав себе на кордоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови СБУ Петро Шатковський.

Він зазначив, що наразі уточнюються деталі події. «Обставини події багато в чому прояснено. Найближчим часом громадськість буде поінформована», - сказав Шатковський.

На тему: Смертник підірвав себе на кордоні України з РФ, поранені двоє прикордонників

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 жовтня в пункті пропуску «Бачівськ» Сумської області підірвав себе порушник кордону. В результаті інциденту він загинув. Двох прикордонників було поранено і в тяжкому стані госпіталізовано. Після цього Державна прикордонна служба України перевела охорону українсько-російської ділянки кордону в посилений режим.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст.15, 115 п.5 (замах на вбивство), ст.201 (контрабанда), ст.358 (підробка документів, використання підроблених документів), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).