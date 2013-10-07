Один з поранених прикордонників Сумщини переніс ще одну операцію

Один з прикордонників, якого було поранено в результаті вибуху в пункті пропуску "Бачевськ" (Сумська область) на російсько-українському кордоні, пішов на поправку, а другий переніс ще одну операцію - його стан залишається стабільно тяжким. Про це повідомив помічник глави Державної прикордонної служби України Сергій Астахов.

"Той, який постраждав трохи менше, - його вже у суботу було доставлено в прикордонний госпіталь до Києва, його стан набагато кращий. Другого ще раз оперували ще вчора, його стан стабільний тяжкий", - сказав Астахов у телефонній розмові.

У понеділок ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що чоловік, який підірвався на кордоні, є бойовиком. Українські слідчі органи, за даними ЗМІ, припускають, що ця людина могла бути пов'язана з терористами з Кабардино-Балкарії, і мають намір звернутися до правоохоронних органів РФ за допомогою в розслідуванні.

Нагадаємо, в ніч на 4 жовтня чоловік під час перевірки документів підірвав себе в пункті пропуску "Бачевськ" на російсько-українському кордоні. В результаті, сам підривник загинув, а двоє українських прикордонники дістали поранення і були госпіталізовані до районної лікарні міста Глухова у тяжкому стані. Відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, молдаван, у чиєму автобусі переховувався чоловік, затримано.