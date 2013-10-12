Завтра в Україні дощі пройдуть лише в Карпатах
13:09, 12 жовтня 2013Суспільство
500 0
Завтра, 13 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.
Завтра дощі пройдуть лише в Карпатах
За даними синоптиків, опадів не передбачається, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями пройде невеликий дощ.
У південній частині і західних областях вночі та вранці місцями буде туман.
Вітер очікується змінних напрямків, 3-5 м/с.
Нічна темпер тару становитиме 4-9° тепла, на Закарпатті та південній частині 6-11°; денна - 12-17°, на Прикарпатті, Закарпатті та в Криму місцями 20-23°.
На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура вночі на Київщині становитиме 4-9° тепла, вдень 12-17°. У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter