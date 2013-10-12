Завтра в Україні дощі пройдуть лише в Карпатах

За даними синоптиків, опадів не передбачається, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями пройде невеликий дощ.

У південній частині і західних областях вночі та вранці місцями буде туман.

Вітер очікується змінних напрямків, 3-5 м/с.

Нічна темпер тару становитиме 4-9° тепла, на Закарпатті та південній частині 6-11°; денна - 12-17°, на Прикарпатті, Закарпатті та в Криму місцями 20-23°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура вночі на Київщині становитиме 4-9° тепла, вдень 12-17°. У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.