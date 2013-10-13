ЗМІ: Судно мисливців за піратами з українцем на борту затримано в Індії

Індійська берегова охорона затримала в п'ятницю вночі судно охорони від піратів Seaman Guard Ohio, що слідувало під прапором Сьєрра-Леоне, на борту якого знаходилися 25 озброєних осіб, у тому числі 14 громадян Естонії і українець, повідомляє РІА Новости з посиланням на Естонське телебачення.

Судно належить американській фірмі AdvanFort, його команда не змогла пояснити, чому корабель увійшов у води Індії поблизу порту Тутікорін, пише індійська газета The Hindu. Як стверджує індійська влада, у людей на борту судна не було необхідних документів на вогнепальну зброю.

Індійська влада з'ясовують також, чи могло судно брати участь в незаконному перевезенні зброї. Команда запевнила, що судно займається наданням охоронних послуг і наявна у них зброя - легальна. За даними порталу мореплавства Maritime Bulletin, на борту судна знаходилися 14 естонців, шість британців, чотири громадянина Індії та один українець.

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Військові моряки Естонії брали участь в операції Європейського союзу "Аталанта" з захисту суден від сомалійських піратів з 2010 року. Усього в ній було задіяно п'ять команд супроводу суден, кожна чисельністю по 10 осіб. Естонські моряки базувалися на бойових кораблях Німеччини та Франції.

У травні нинішнього року Естонія завершила участь в операції "Аталанта". Проте в регіоні продовжують працювати охоронцями судів десятки естонців, яких наймають приватні компанії.