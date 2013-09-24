Серед екіпажу затриманого росіянами судна в Арктиці є українець

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в московському представництві «Грінпіс».

«На криголамі «Грінпіс» «Арктик-Санрайз», затриманому ФСБ під час мирного протесту проти видобутку нафти на арктичному шельфі, перебуває один громадянин України – Руслан Якушев, він корабельний кок. Всього на судні 27 осіб із різних країн. Зв'язку з кораблем немає», - повідомив співробітник московського офісу «Грінпіс».

Водночас він зазначив, що юристи «Грінпіс Інтернешнл» очікують, що їм негайно буде надана можливість зустрітися з активістами, яких чотири дні протримали під наглядом озброєних людей, не дозволяючи дзвонити рідним або зв'язуватися з юристами.

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Виконавчий директор «Грінпіс Інтернешнл» Кумі Найду заявив, що акція протесту проти нафтового освоєння арктичного шельфу була виключно мирною і ненасильницькою, така жорстка реакція російської влади нічим не обгрунтована.

«Наші активісти керувалися в своїх діях лише сильним бажанням запобігти руйнуванню природи Арктики. Їх проти бажання тримали кілька діб під наглядом озброєних людей без можливості захищати свої інтереси. Ми вимагаємо негайного звільнення активістів», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, Слідчий комітет Росії порушив проти активістів «Грінпіс» справу про піратство за акцію біля морської платформи «Газпрому» «Прирозломана».

«За версією слідства, 18 вересня група осіб, які, ймовірно, мають відношення до екологічної правозахисної організації «Грінпіс», підпливши на судні «Арктик-Санрайз» до морської платформи «Прирозломна», здійснила незаконну спробу висадки на платформу. Їх протиправні дії було припинено співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Мурманській області», - йдеться в повідомленні.

Слідчі підкреслили, що до кримінальної відповідальності притягатимуть усіх осіб, які здійснили напад на платформу, незалежно від громадянства, при цьому всі слідчі дії проводитимуться в суворій відповідності з нормами російського законодавства та міжнародного права, йдеться в повідомленні.

Акцію активісти «Грінпіс» проводили 18 вересня. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама «Арктик Санрайз».