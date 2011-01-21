Пірати - неофіційна берегова охорона Сомалі
02:25, 21 січня 2011Світ
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Парламент не прийняв закон проти них
Парламент Сомалі не прийняв закон, згідно з яким піратство прирівнювалося б до злочину, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі.Деякі парламентарії заявили, що пірати – це неофіційна берегова охорона країни, і вони оберігають територіальні води Сомалі від іноземних рибальських суден.
Раніше, Міжнародне морське бюро повідомило, що в 2010 році сомалійські пірати захопили рекордну кількість іноземних кораблів – 1181.
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