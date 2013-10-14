У Саках сталася пожежа в мечеті

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДСНС, інформація про загоряння надійшла к неділю, о 21.35.

"Горіло приміщення кримськотатарської мечеті-медресе мусульманської громади "Яне Джалі". Вогонь знищив побутові речі у господарському приміщенні на площі 20 кв. м", - відзначили у прес-службі.

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Пожежу загасили о 22.20. Причина інциденту з'ясовується.

Мусульмани не виключають підпалу. За даними Духовного управління мусульман півострова, пожежа виникла недалеко від приміщення імаму.

Мечеть побудована в 1999 році.