У Саках сталася пожежа в мечеті
12:34, 14 жовтня 2013Суспільство
610 0
У місті Саки в Криму сталася пожежа у мечеті-медресе, жертв і потерпілих немає.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДСНС, інформація про загоряння надійшла к неділю, о 21.35.
"Горіло приміщення кримськотатарської мечеті-медресе мусульманської громади "Яне Джалі". Вогонь знищив побутові речі у господарському приміщенні на площі 20 кв. м", - відзначили у прес-службі.
На тему: У Кам’янці-Подільському горів міський будинок культури
Пожежу загасили о 22.20. Причина інциденту з'ясовується.
Мусульмани не виключають підпалу. За даними Духовного управління мусульман півострова, пожежа виникла недалеко від приміщення імаму.
Мечеть побудована в 1999 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter