У Кам’янці-Подільському горів міський будинок культури

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, до місця виклику було направлено три відділення рятувальників та добровільні пожежні дружини.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем був охоплений коридор будинку культури на площі 70 кв м.

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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не давши перекинутись полум’ю на інші приміщення.

Відтак, будівлю міського будинку культури, збудованого на початку ХХ століття, було врятовано. Причина пожежі та збитки встановлюються.