У Кам’янці-Подільському горів міський будинок культури
13:41, 12 жовтня 2013Суспільство
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11 жовтня о 23:54 на пункт зв’язку 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області надійшло повідомлення про пожежу у міському будинку культури по вул. Шевченка, 20.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, до місця виклику було направлено три відділення рятувальників та добровільні пожежні дружини.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем був охоплений коридор будинку культури на площі 70 кв м.
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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не давши перекинутись полум’ю на інші приміщення.
Відтак, будівлю міського будинку культури, збудованого на початку ХХ століття, було врятовано. Причина пожежі та збитки встановлюються.
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