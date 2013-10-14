У тюремній вечірній школі повісився в'язень

У неділю, 13 жовтня, в приміщенні вечірньої школи виправної колонії, що в селі Катеринівка Сарненського району, працівники установи виявили в зашморгу тіло засудженого чоловіка, 1985 року народження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший інспектор управління пенітенціарної служби в Рівненській області Віта Чубюк.

Наразі проводитися розслідування. На даний час відомо, що загиблий є уродженцем Рівненської області. До засудження проживав у місті Глобино Полтавської області.

У Катеринівці чоловік відбував покарання за грабіж, поєднаний з насильством. Це була його третя судимість. На волю чоловік мав вийти в 2016 році.