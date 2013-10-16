Для обладнання лічильниками тепла будинків по всій Україні потрібно 2,3 мільярди
Для обладнання всього житлового фонду України лічильниками тепла необхідно встановити ще близько 76,3 тис. приладів обліку, на що доведеться витратити 2,29 млрд грн (виходячи з вартості 1 лічильника в 30 тис. грн).
Про це повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг).
«Нацкомісія спільно з Мінрегіоном ставить перед керівництвом ТКЕ (теплокомуненерго – УНІАН) завдання встановити 100% засобів обліку теплової енергії, як на підприємствах, так і в житловому фонді. Я впевнений, що спільними зусиллями ми можемо досягти потрібного результату», – цитує прес-служба голову Нацкомпослуг Валерія Саратова.
За даними прес-служби, в 2013 році в житловому фонді планується встановити близько 4,7 тис. лічильників, а на підприємствах теплоенергетики – 152 лічильники.
При цьому Нацкомпослуг повідомляє, що для повного оснащення підприємств теплоенергетики приладами обліку необхідно встановити 370 лічильників, що, виходячи з вартості 1 приладу в 80 тис. грн, коштуватиме 29,6 млн грн.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Нацкомпослуг, середній показник оснащення житлового фонду приладами комерційного обліку та регулювання теплової енергії в Україні, станом на 10 жовтня, становить 34,27%, що на 1,73% більше відповідного показника на кінець другого кварталу 2013 року.
При цьому показник оснащення підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку фактичного відпуску теплової енергії становить 93,84%, що на 2,68% більше, ніж наприкінці другого кварталу.
Раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України заявляло про плани в 2013-2014 роках встановити в будинках майже 30 тис. лічильників тепла і води.
За прогнозами керівника міністерства Геннадія Темника, це дасть можливість більше 11 млн населення оплачувати фактично спожиті послуги й забезпечити економію води та тепла.