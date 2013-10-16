Для обладнання лічильниками тепла будинків по всій Україні потрібно 2,3 мільярди

Про це повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг).

«Нацкомісія спільно з Мінрегіоном ставить перед керівництвом ТКЕ (теплокомуненерго – УНІАН) завдання встановити 100% засобів обліку теплової енергії, як на підприємствах, так і в житловому фонді. Я впевнений, що спільними зусиллями ми можемо досягти потрібного результату», – цитує прес-служба голову Нацкомпослуг Валерія Саратова.

За даними прес-служби, в 2013 році в житловому фонді планується встановити близько 4,7 тис. лічильників, а на підприємствах теплоенергетики – 152 лічильники.

При цьому Нацкомпослуг повідомляє, що для повного оснащення підприємств теплоенергетики приладами обліку необхідно встановити 370 лічильників, що, виходячи з вартості 1 приладу в 80 тис. грн, коштуватиме 29,6 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Нацкомпослуг, середній показник оснащення житлового фонду приладами комерційного обліку та регулювання теплової енергії в Україні, станом на 10 жовтня, становить 34,27%, що на 1,73% більше відповідного показника на кінець другого кварталу 2013 року.

При цьому показник оснащення підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку фактичного відпуску теплової енергії становить 93,84%, що на 2,68% більше, ніж наприкінці другого кварталу.

Раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України заявляло про плани в 2013-2014 роках встановити в будинках майже 30 тис. лічильників тепла і води.

За прогнозами керівника міністерства Геннадія Темника, це дасть можливість більше 11 млн населення оплачувати фактично спожиті послуги й забезпечити економію води та тепла.