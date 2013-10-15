Третина українських помешкань оснащені лічильниками тепла

Середній показник оснащення житлового фонду приладами комерційного обліку і регулювання теплової енергії в Україні станом на 10 жовтня становить 34,27%, що на 1,73% більше відповідного показника на кінець другого кварталу 2013 року.

Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг).

Згідно з повідомленням, найменші показники оснащеності житлових будинків лічильниками в Тернопільській області, Севастополі та Харківській області – 8,7%, 13,16% і 14,44%, відповідно.

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Показники оснащеності більш як 50% будинків мають тільки Миколаївська (70,66%), Вінницька (68,72%), Львівська (67,29%), Кіровоградська (63,19%) та Івано-Франківська (58,66%) області.

Нацкомпослуг також повідомляє, що середній показник оснащення підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку фактичного відпущенян теплової енергії в Україні на 10 жовтня становить 93,84%, що на 2,68% більше, ніж наприкінці другого кварталу цього року.

За даними комісії, найменші показники оснащеності лічильниками підприємств комунальної теплоенергетики зафіксовано в Одеській області (44,63%), Києві (59,2%), а також Київській (80,06%) і Сумській (81,16%) областях.

Показники оснащеності лічильниками вище середнього зафіксовано в Луганській області (94,25%), АР Крим (94,27%), Донецькій (95,01%), Запорізькій (97,39%) областях і Севастополі (98,41%).

При цьому 100% облік теплової енергії ведеться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує в 2013-2014 роках встановити в будинках майже 30 тис. лічильників тепла і води.

За словами глави міністерства Геннадія Темника, в рамках держпрограми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр. у житловому фонді України планується встановити більш як 5,7 тис. приладів обліку регулювання теплової енергії та більш як 23 тис. загальнобудинкових лічильників обліку води.

За прогнозами Темника, це дасть можливість більш як 11 млн. чол. оплачувати фактично спожиті послуги і забезпечити економію води і тепла.