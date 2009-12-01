Жителі України сплатили 98% комунальних послуг

Населення України за січень-жовтень ц.р. сплатило за житлово-комунальні послуги на 97,8% нарахованих за цей період сум – 20,8 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги відзначено в Херсонській, Кіровоградській, Київській та Закарпатській областях (105,5–104,1%), найнижчий – у Києві, Севастополі та Одеській області (89,5–94,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в жовтні ц.р. збільшилися на 28,6%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року й з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 238,9 грн.

За даними Держкомстату, в січні-жовтні жителі країни сплатили за електроенергію 5,4 млрд. грн. (117% нарахованих за цей період сум).

Серед регіонів найвищий рівень оплати електропостачання спостерігався в Закарпатській області, Севастополі, Херсонській та Одеській областях (180,6–163,1% із урахуванням погашення боргів попередніх періодів), найнижчий – у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Львівській та Хмельницькій областях (68,0–83,8%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок листопада становила 2863,8 млн. грн.