У Сумах міліціонер влаштував ДТП з маршруткою, постраждало 9 пасажирів

Про це УНІАН повідомила начальник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова.

За її інформацією, близько 16.00 години водій автомобіля «Сhery-amulet», рухаючись по вул Охтирській, на перехресті з вул. Харківська скоїв зіткнення з маршрутним таксі «Рута», в салоні якого знаходились пасажири. В результаті цього маршрутне таксі перекинулось.

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За уточненими даними, постраждало 9 пасажирів. Всі вони студенти Сумського державного університету. За попередніми даними, вони отримали незначні тілесні ушкодження. Всі постраждалі були доправлені до лікарні.

«Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що за кермом власного автомобіля «Сhery» перебував сержант міліції, який на даний час знаходився у відпустці», - відзначила Біганова.

За її словами, наразі співробітники ДАІ, інспекції особового складу УМВС та прокуратури проводять перевірку обставин скоєння ДТП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сумах легковик зіткнувся з маршруткою. За попередніми даними, внаслідок ДТП було травмовано восьмеро людей.

Раніше, 12 вересня ц.р., в Сумах у ДТП за участю маршрутки, яка перекинулася, дві людини загинуло і 18 постраждало.