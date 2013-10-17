На Черкащині відкрили пам`ятник чотирьом гетьманам
09:27, 17 жовтня 2013Суспільство
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У місті Тальне Черкаської області на центральній площі встановили єдиний в Україні пам’ятник чотирьом гетьманам - Івану Мазепі, Петру Дорошенку, Байді Вишневецькому і Богдану Хмельницькому
Пам’ятник чотирьом гетьманам, Тальне / Фото: Тальнівська РДА
Як повідомили УНІАН у прес-службі Тальнівської райдержадміністрації, над створенням скульптурної композиції працювала група художників, скульпторів та істориків, а реалізація проекту стала можливою завдяки сприянню та фінансовій підтримці місцевого благодійника Володимира Мовчана і народного депутата Геннадія Бобова.
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Урочисте відкриття пам’ятника відбудеться з нагоди 90-річчя утворення Тальнівського району, 60-річчя утворення Черкаської області та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. В урочистих заходах візьмуть участь делегації з усієї Черкащини, йдеться у повідомленні.
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