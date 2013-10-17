На Черкащині відкрили пам`ятник чотирьом гетьманам

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тальнівської райдержадміністрації, над створенням скульптурної композиції працювала група художників, скульпторів та істориків, а реалізація проекту стала можливою завдяки сприянню та фінансовій підтримці місцевого благодійника Володимира Мовчана і народного депутата Геннадія Бобова.

На тему: На Сумщині відкрили пам'ятник воїну УПА

Урочисте відкриття пам’ятника відбудеться з нагоди 90-річчя утворення Тальнівського району, 60-річчя утворення Черкаської області та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. В урочистих заходах візьмуть участь делегації з усієї Черкащини, йдеться у повідомленні.