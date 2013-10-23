Бюджетна криза обійдеться США в 120 тисяч робочих місць

Про це сказав журналістам у вівторок голова Ради економічних консультантів при президентові США Джейсон Ферман.

"Цю рану ми самі собі завдали", - сказав він, виступаючи на брифінгу в Білому домі, повідомляє РІА Новости.

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Ферман навів ряд незалежних досліджень, які оцінюють зниження зростання ВВП в четвертому кварталі в 0,2-0,6 процентного пункту. Раніше Рада економічних консультантів повідомив про тривожну динаміку ряду другорядних показників статистики, які, зокрема, вказують на можливе зростання безробіття.

Дані про безробіття за вересень були опубліковані у вівторок через перебої з роботою установ і показали, що число робочих місць збільшилося на 148 тисяч, а безробіття незначно виросло до 7,2%.

Під час бюджетного протистояння республіканська опозиція відмовлялася прийняти державний бюджет і розширити ліміт на запозичення без скорочення витрат. Республіканці були змушені поступитися, відклавши питання на три місяці і погодившись провести бюджетні переговори з демократами.