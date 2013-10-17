Дефолту в США не буде: Обама підписав проект бюджету

Президент США Барак Обама підписав проект бюджету, який передбачає тимчасове відновлення фінансування держустанов і підвищення ліміту держборгу, щоб запобігти дефолту.

Як повідомляє РІА Новости, документ передбачає фінансування держустанов до 15 січня 2014 року і розширення ліміту на запозичення до 7 лютого. Крім того, передбачається, що представники обох палат проведуть переговори щодо фінансових реформ і доповідять Конгресу про результати до 13 грудня.

Раніше сенат і палата представників Конгресу США після тривалого протистояння ухвалили компромісний законопроект, який передбачає тимчасове відновлення фінансування держустанов і підвищення ліміту держборгу, щоб запобігти першому в історії країни дефолту. Голосування завершилося менш ніж за дві години до 17 жовтня - дня, коли, за даними Мінфіну, в американській скарбниці могло не залишитися коштів на виконання зовнішніх зобов'язань.

Під час голосування у сенаті законопроект підтримав 81 законодавець, проти висловилися 18. У контрольованій республіканцями палаті представників за ухвалення документа проголосували 285 конгресменів, проти - 144.

На тему: Бюджетна криза обійшлася економіці США у $24 мільярди

Причиною нинішньої кризи сталі розбіжності з приводу реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив Обами. Республіканці наприкінці вересня відмовилися затверджувати бюджет без пунктів про її скасування або перенесення термінів набирання чинності. У результаті з початку нового фінансового року 1 жовтня федеральні органи влади були частково закриті: порушилася робота міністерств і відомств, перестали працювати музеї і національні парки.

Протистояння двох партій у Конгресі також поставило під загрозу можливість держзапозичень і виконання зовнішніх зобов'язань. Республіканці погрожували не підвищити стелю держборгу, що становить зараз 16,7 трлн доларів. Опоненти Обами пропонували не підвищувати стелю держборгу, а скорочувати витрати, проте перед загрозою дефолту їм довелося йти на поступки.

Дефолт одного з найнадійніших у світі позичальників міг призвести до найсерйознішого економічного спаду з часів Великої депресії і катастрофічних наслідків, відзначали в Мінфіні.

У середу міжнародне рейтингове агентство Fitch поставило суверенний рейтинг США на перегляд з "негативним" прогнозом.

Рейтингове агентство Standard & Poor's повідомило, що припинення фінансування держустанов обійшлося американській економіці, як мінімум, у 24 млрд доларів.