Обама: зупинка роботи уряду завдала шкоди економіці США

"Подвійна загроза нашій економіці усунена, і я хвалю демократів і республіканців за те, що вони зійшлися разом і домовилися", - сказав Обама.

За його словами, закриття держустанов і переговори про підняття "стелі" держборгу, які тривали більше двох тижнів, завдали "абсолютно необов'язковї шкоди нашій економіці", передає РІА Новости.

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"Ми не знаємо розміру цієї шкоди, але всі аналітики сходяться на думці, що він уповілинив наше (економічне) зростання", - сказав президент США, за словами якого, в досягнутому компромісі "переможців нема".

Нагадаємо, увечері 16 жовтня Сенат і Палата представників Конгресу США після довгого протистояння прийняли компромісний законопроект, що передбачає тимчасове відновлення фінансування держустанов і підвищення ліміту держборгу, щоб запобігти першому в історії країни дефолту.

Голосування завершилося менше, ніж за дві години до настання 17 жовтня, - дня, коли, за даними Мінфіну, в американській скарбниці могло не залишитися коштів на виконання зовнішніх зобов'язань. Документ підписав президент США Барак Обама, відклавши, таким чином, переговори щодо бюджету на кілька місяців.

Причиною нинішньої кризи стали розбіжності з приводу реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив президента Барака Обами. Республіканці відмовилися затверджувати бюджет без пунктів про її скасування або перенесення термінів набуття чинності

Тим часом багато федеральних установ частково закрилися з 1 жовтня через відсутність бюджету на новий фінансовий рік. У результаті близько 800 тисяч федеральних держслужбовців відправили у відпустку, ще близько мільйона працювали без зарплати.

Барак Обама і його демократична партія заявляли, що закон про реформу був прийнятий три роки тому і його дія не може бути предметом обговорення.

З 17 жовтня країні загрожував дефолт через відсутність санкції Конгресу на нові запозичення. Республіканці пропонували свою стратегію - не підвищувати стелю держборгу, а скорочувати витрати, однак перед загрозою дефолту їм довелося йти на поступки.

За даними рейтингового агентства Standard & Poor's, припинення фінансування держустанов у США через не ухвалене вчасно бюджету обійшлося американській економіці в 24 мільярди доларів.