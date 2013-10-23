В Україні введуть електронні акцизні марки для сигарет

За словами міністра, електронні акцизні марки мають знизити рівень контрабанди сигарет в Україну та їх нелегального виробництва. - Справді зараз 9-10% тютюнової продукції в Україні - це контрафакт . Але раніше цей показник був ще більшим. Ми з початку року цю негативну статистику скоротили. Плануємо перейти на електронні акцизні марки, які дадуть можливість підсилити боротьбу з цим явищем, - заявив Олександр Клименко.

Нагадаємо, що з початку 2013 р., з ініціативи Міністерства доходів і зборів, уряд оптимізував структуру і ставки тютюнового акцизу , а також посилило боротьбу з нелегальною тютюновою продукцією. Так, з початку року співробітники Міндоходов вже вилучили з незаконного обігу 148 млн. сигарет. За офіційними даними Міністерства доходів і зборів , за січень - серпень 2013 тютюновий акциз приніс до держбюджету більше 12 млрд. грн. - Це 70 % від усіх акцизних надходжень держбюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року , доходи від тютюнового акцизу зросли на 15,6 %. На наступний рік Кабінет міністрів України ініціював підвищення акцизів з випередженням темпів інфляції.

Нагадаємо, в Російській Федерації уряд планує заморозити або навіть знизити ставки акцизу на тютюн і алкоголь. З такою пропозицією виступив прем'єр- міністр Росії Дмитро Медведєв. Причина - приплив до Росії дешевої тютюнової та алкогольної продукції з інших країн Митного Союзу - Білорусі та Казахстану, де акцизи істотно нижчі, ніж у Росії. Ця тенденція вже привела до падіння легального виробництва підакцизної продукції ( наприклад , легальне виробництво горілки в Росії впало на 28,7 %) , до різкого зростання частки нелегальної продукції на ринку. В результаті втрати російського бюджету перевищили 4,7 млрд. доларів. У той же час , в Україні акцизні ставки ще вище , ніж у Російській Федерації.

Наприклад, акциз на тютюнові вироби в Україні найвищий серед країн СНД. Якщо минулого року в Україні процентна ставка акцизу на тютюнові вироби становила 25 %, то в Росії - лише 8%.