У Львівській області вимагач отримав довічне ув'язнення

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, управлінням нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Львівської області підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі стосовно чотирьох членів організованої групи.

Останніх обвинувачено в тому, що в 2002 році з метою вимагання 300 тисяч доларів вони вчинили розбійний напад, поєднаний із насильством та викраденням двох громадян Чехії та громадянина України.

Злочинці насильно утримували зазначених осіб у дачному будинку, завдаючи їм тілесних ушкоджень. Погрожуючи зброєю, члени організованої злочинної групи незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 535 тисяч гривень.

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Лише на третій день після незаконного позбавлення волі, та передачі вимагачам грошей, потерпілим вдалося розбити вікно, втекти та звернутися у правоохоронні органи.

Завдяки скоординованим зусиллям правоохоронців Львівщини, прокуратури області, а також співпраці з правоохоронними органами Чехії злочин було розкрито, а кримінальну справу про обвинувачення зловмисників скеровано до суду.

15 жовтня поточного року Пустомитівським районим судом всім учасникам злочинного угрупування призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 13 років з конфіскацією майна, а одному, із врахуванням його попередньої злочинної діяльності, довічне позбавлення волі.