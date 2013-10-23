Обвинуваченому у смерті Індила здалося, що студент імітує втрату свідомості

14:19, 23 жовтня 2013
Суспільство
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“Було видно, що студент у стані алкогольного сп'яніння, він говорив нецензурні слова, чіплявся за мій одяг, а я в цей час просив його заспокоїтись і не порушувати громадський порядок”, - стверджує обвинувачений.

Сергій Приходько, справа, Індило

Обвинувачуваний у справі щодо обставин смерті студента Ігоря Індила у Шевченківському райвідділі міліції - дільничний Сергій Приходько думав, що студент імітує втрату свідомості, падаючи у кімнаті райвідділка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Приходько сказав під час допиту на сьогоднішньому судовому засіданні у справі загибелі Індила.

Приходько повідомив, що під час перебування студента у гуртожитку було видно, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

“Було видно, що він був у стані алкогольного сп'яніння, говорив нецензурні слова, чіплявся за мій одяг, а я в цей час просив його заспокоїтись і не порушувати громадський порядок”, - сказав обвинувачений.

Він також зазначив, що вже після того, як студента було доправлено до райвідділу, в кімнаті попереднього розбору під час складання адмінпротоколу студент також висловлювався нецензурно. “Я складав протокол, писав, а потім почув, що студент впав. Я підвівся, аби викликали «швидку», оскільки він втратив свідомість... Але на той час мені здалось, що він імітує втрату свідомості”, - сказав Приходько.

За його словами, вже за 10 хвилин після виклику лікарі “швидкої” прибули до райвідділу, привели студента до тями, але відмовились його забирати, аргументуючи це тим, що студент перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після того, за словами Приходька, він доправив студента до кімнати для затриманих.

“Я взяв його за руку і затягнув у кімнату для затриманих”, - сказав Приходько.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 14.00.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу і направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

18 липня Деснянський райсуд Києва розпочав розгляд по суті цієї кримінальної справи.

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