На суді свідок у справі Індила згадав про "більше двох" викликів швидкої

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у ході судового засідання повідомив свідок у справі Олексій Жижерін, який у травні 2010 працював помічником чергового в Шевченківському райвідділі.

Свідок зазначив, що не пам’ятає, як довго Індило перебував у кімнаті попереднього розбору, але зазначив, що особисто викликав «швидку» більше двох разів.

Водночас він зазначив, що не був присутній під час огляду лікарями Індила.

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Жижерін також зазначив, що 18 травня 2010 року він виявив погіршення стану здоров’я Індила, але наразі не може охарактеризувати, у якому стані на той час перебував хлопець, зазначивши, що пам’ятає лише те, що Індило хрипів.

Наразі суд пішов на перерву і судове засідання продовжиться о 14.00.

А на 14.30 на судове засідання має з’явитись ще один свідок у справі - Драпей.