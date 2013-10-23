24 жовтня ( четвер ) 2013 року в 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл « ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ? »

Організатор - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення :

1. Економіка українського села : тенденції та прогнози

2 . За рахунок яких економічних джерел живе українське село ? Як можна заробити в українському селі ?

3 . Скільки в Україні потенційних фермерів?

4 . Продаж землі: за і проти ? У ході круглого столу також буде презентована друга частина всеукраїнського дослідження «Соціально -економічне становище сучасного українського села ».

Учасники круглого столу:

1 . ВОЛОДИМИР БРАТЧИКОВ - заступник голови правління Державного земельного банку

2 . ЖАН-ЖАК ЕРВЕ - радник правління з сільськогосподарських питань ПАТ "Креді Агріколь Банк "

3. ВОЛОДИМИР ЛАПА - генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу

4 . ЛЮБОВ МОЛДОВАН - генеральний директор Центру аграрних реформ , доктор економічних наук

5 . ВАДИМ ДЕНИСЕНКО - директор Інституту стратегічного партнерства

Модератор - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА , експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ : ( 044 ) 230 49 62 Згадування в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА : м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б ( вхід в арку з боку Михайлівського провулка )