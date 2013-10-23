Круглий стіл «Які перспективи українського села?»
24 жовтня ( четвер ) 2013 року в 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл « ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ? »
Організатор - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення :
1. Економіка українського села : тенденції та прогнози
2 . За рахунок яких економічних джерел живе українське село ? Як можна заробити в українському селі ?
3 . Скільки в Україні потенційних фермерів?
4 . Продаж землі: за і проти ? У ході круглого столу також буде презентована друга частина всеукраїнського дослідження «Соціально -економічне становище сучасного українського села ».
Учасники круглого столу:
1 . ВОЛОДИМИР БРАТЧИКОВ - заступник голови правління Державного земельного банку
2 . ЖАН-ЖАК ЕРВЕ - радник правління з сільськогосподарських питань ПАТ "Креді Агріколь Банк "
3. ВОЛОДИМИР ЛАПА - генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу
4 . ЛЮБОВ МОЛДОВАН - генеральний директор Центру аграрних реформ , доктор економічних наук
5 . ВАДИМ ДЕНИСЕНКО - директор Інституту стратегічного партнерства
Модератор - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА , експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ : ( 044 ) 230 49 62 Згадування в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА : м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б ( вхід в арку з боку Михайлівського провулка )