Офіційний курс валют на 25 жовтня
19:28, 24 жовтня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні / Фото : ZN.UA
На 25 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Безготівкова валюта може подорожчати
100 USD США – 799.3000 (на 24 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1103.4337 (на 24 жовтня – 1099.1974)
10 RUR – 2.5245 (на 24 жовтня – 2.5179)
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