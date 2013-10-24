Офіційний курс валют на 25 жовтня

19:28, 24 жовтня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

гривня гроші / Фото : ZN.UA

На 25 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

На тему: Безготівкова валюта може подорожчати

100 USD США – 799.3000 (на 24 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1103.4337 (на 24 жовтня – 1099.1974)

10 RUR – 2.5245 (на 24 жовтня – 2.5179)

Всі курси валют на 25 жовтня

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