Офіційний курс валют на 25 жовтня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

На 25 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Безготівкова валюта може подорожчати 100 USD США – 799.3000 (на 24 жовтня – 799.3000) 100 EUR – 1103.4337 (на 24 жовтня – 1099.1974) 10 RUR – 2.5245 (на 24 жовтня – 2.5179) Всі курси валют на 25 жовтня

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