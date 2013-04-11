Експерти покращили прогноз курсу гривні на цей рік

Про це повідомляється в експертному консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з прогнозом, у 2013 році середній курс національної валюти щодо долара США становитиме 8,36 грн/дол., максимальне значення — 8,60 грн/дол. На кінець 2013 року очікується середнє значення 8,68 грн/дол., максимальне — 9,00 грн/дол. У 2014 році середній курс становитиме 8,69 грн/дол., максимальний — 9,20 грн/дол., на кінець року очікується середнє значення 8,84 грн/дол., максимальне — 9,40 грн/дол.

Експерти також прогнозують, що в 2014 році гривня знеціниться щодо долара США на 3,9% за середнім значенням і на 1,8% — на кінець періоду.

«Прогнози середньорічного обмінного курсу гривні до долара США за період 2015 – 2016 років коливаються в межах від 8,4 до 9,2 грн/дол. США (усереднене значення – 8,8 грн/дол. США”, - говориться в прогнозі.

Прогноз складено за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів і провідних економічних інститутів Національної академії наук.

Як повідомляв УНІАН, у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі в листопаді 2012, середнє значення обмінного курсу в 2013 році становить 8,55 грн/дол. (максимальний прогноз – 9,5 грн/дол.).

Державний бюджет України на 2013 рік сформовано, виходячи з середньорічного курсу 8,4 грн/дол.

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс національної валюти в 2013 році буде в межах від 8,3 до 8,5 грн/дол.