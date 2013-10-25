У Житомирській області стався спалах гепатиту А

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 25 жовтня, цей діагноз підтвердився в усіх госпіталізованих.

На тему: Україні загрожує спалах поліомієліту - ЮНІСЕФ

Стан хворих лікарі оцінюють як легкого та середнього ступенів тяжкості. З приводу масового захворювання відбулося позачергове засідання районної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Районна санітарно-епідеміологічна служба вживає заходи щодо встановлення причин захворюваності та обмеження його розповсюдження.