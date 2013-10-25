Кримські "афганці" обрали нового голову

На виборній конференції КРО УСВА, що відбулася в п'ятницю в Євпаторії, кандидатуру Тарасова підтримали 80 з 86 делегатів, повідомляє ТСН.

У відкритому голосуванні брали участь представники організацій ветеранів Афганістану з усіх регіонів Криму. "Вдячний бойовим побратимам за підтримку. Попереду багато роботи. Будемо налагоджувати діалог із владою, стежити за реалізацією існуючих пільг і домагатися нових", - сказав Тарасов журналістам після обрання.

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Голова Українського союзу ветеранів Афганістану Сергій Червонописький, який був присутній на конференції, повідомив журналістам, що вибори нового голови відбулися, на його думку, "чесно, відкрито і демократично". "Я спеціально приїхав сюди, щоб поспостерігати, як проходить конференція, і можу сказати: все пройшло правильно, відповідно до статуту УСВА. Були присутні представники всіх міст і районів, у виборах брали участь два кандидати", - сказав Червонописький.